lt;pgt;герои русских сказок тоже хотят попасть на парад.в поддержку какого героя за??уман плакат?нарисуйте портрет этого героя.lt;/pgt;
Английский язык
lt;pgt;герои русских сказок тоже хотят попасть на парад.в поддержку какого героя за??уман плакат?нарисуйте портрет этого героя.lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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