Відредагуйте словосполучення. оволодіти мову.на слідуючий тиждень. приймати участь.

Українська мова
Відредагуйте словосполучення. оволодіти мову.на слідуючий тиждень. приймати участь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опанувати мову,на наступний тиждень,брати участь
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