Вы подошли к двери своей квартиры и видите что она взломона, а изнутри раздаются з??уки,свидетельствующие о нахождении В квартире людей. каковы Ваши действия по обеспечению безопасности?

Другие предметы

Вы подошли к двери своей квартиры и видите что она взломона, а изнутри раздаются з??уки,свидетельствующие о нахождении В квартире людей. каковы Ваши действия по обеспечению безопасности?

Автор: Гость