Вы подошли к двери своей квартиры и видите что она взломона, а изнутри раздаются з??уки,свидетельствующие о нахождении В квартире людей. каковы Ваши действия по обеспечению безопасности?
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Вы подошли к двери своей квартиры и видите что она взломона, а изнутри раздаются з??уки,свидетельствующие о нахождении В квартире людей. каковы Ваши действия по обеспечению безопасности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выйти на улицу, убедиться, что тебя не заметили и звонить в полицию
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