пОМОГИТЕ Модель атома Не ,Р

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2). Модель атома гелия при помощи дуг: ₊₂He)₂ 2). Модель атома гелия, через электронную формулу (электронная конфигурация): ₊₂He 1s² 3). Электронно-графическая модель атома: 1уровень ⇅ ₊₂He 2). Модель атома фосфора при помощи дуг: ₊₁₅P)₂)₈)₅ 2). Модель атома фосфора, через электронную формулу (электронная конфигурация): ₊₁₅P 1s²2s²2p⁶3s²3p³ 3). Электронно-графическая модель атома: ↑ ↑ ↑ 3уровень ⇵ ⇅ ⇅ ⇅ 2уровень ⇅ 1уровень ⇅ ₊₁₅P