пОМОГИТЕ Модель атома Не ,Р

Химия
пОМОГИТЕ Модель атома Не ,Р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2). Модель атома гелия при помощи дуг: ₊₂He)₂ 2). Модель атома гелия, через электронную формулу  (электронная конфигурация): ₊₂He 1s² 3). Электронно-графическая модель атома:      1уровень    ⇅         ₊₂He               2). Модель атома фосфора при помощи дуг: ₊₁₅P)₂)₈)₅ 2). Модель атома фосфора, через электронную формулу  (электронная конфигурация):  ₊₁₅P 1s²2s²2p⁶3s²3p³ 3). Электронно-графическая модель атома:                            ↑    ↑  ↑ 3уровень      ⇵                            ⇅  ⇅  ⇅ 2уровень    ⇅ 1уровень    ⇅          ₊₁₅P

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