Синтаксический разбор предложения: Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловл?? все равно была сорвана. Срочно!!

Русский язык

Синтаксический разбор предложения: Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловл?? все равно была сорвана. Срочно!!

Автор: Гость