Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон относятся как 6:3 Найдитн углы ромба

Геометрия

Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон относятся как 6:3 Найдитн углы ромба

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