Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон относятся как 6:3 Найдитн углы ромба

Геометрия
Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон относятся как 6:3 Найдитн углы ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма этих углов 90 градусов 6х+3х=90 х=10 10*6=60  один угол  10*3=30  второй угол
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