Уравняйте химические уравнения! 8 класс, задание простое! Мне просто нужно проверить правильность выполненного домашнего задания. Смотри внутри. Na + ⇒ N P + ⇒ P

Химия

Уравняйте химические уравнения! 8 класс, задание простое! Мне просто нужно проверить правильность выполненного домашнего задания. Смотри внутри. Na + ⇒ N P + ⇒ P

Автор: Гость