Произведение чисел 3 и 2 равно 6. Запиши это равенство .Обе его части раздели на 2. Сд??лай вывод.

Гость: Гость:

Пишем 3*2 = 6 Делим 3*2 :2 = 6:2 = 3 ВЫВОД Для того, чтобы разделить 6 на 2 - надо число ( 6) разложить на множители (2*3) и потом сократить на один из множителей (2) и получим результат ( 3) . ПРИМЕР 60 : 15 = (15*4) : 15 = (15/15) *4 = 4