Произведение чисел 3 и 2 равно 6. Запиши это равенство .Обе его части раздели на 2. Сд??лай вывод.

Математика
Произведение чисел 3 и 2 равно 6. Запиши это равенство .Обе его части раздели на 2. Сд??лай вывод.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пишем 3*2 = 6 Делим 3*2 :2 = 6:2 = 3 ВЫВОД Для того, чтобы разделить 6 на 2 - надо  число ( 6)  разложить  на множители (2*3) и потом сократить на один из множителей (2) и получим  результат ( 3) . ПРИМЕР 60 : 15 = (15*4) : 15 = (15/15) *4 = 4
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