Купили 5 ручек по цене 12 руб. и 3 карандаша по цене 16 руб. сколько стоила эта покупка

Математика

Купили 5 ручек по цене 12 руб. и 3 карандаша по цене 16 руб. сколько стоила эта покупка

Автор: Гость