Купили 5 ручек по цене 12 руб. и 3 карандаша по цене 16 руб. сколько стоила эта покупка

Математика
Купили 5 ручек по цене 12 руб. и 3 карандаша по цене 16 руб. сколько стоила эта покупка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(5*12)+(3*16)=108(руб.).
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