Переведите на русский : 1.Азияданың медалі Алматыда жасалды. 2.Қысқы Азияда ойын??арында спорттың 11түрі болды. 3.Олимпиада ойындарында 69 медаль сарапқа салынды.
Қазақ тiлi
Переведите на русский : 1.Азияданың медалі Алматыда жасалды. 2.Қысқы Азияда ойын??арында спорттың 11түрі болды. 3.Олимпиада ойындарында 69 медаль сарапқа салынды.
Ответ(ы):
Гость:
1)медаль Азии сделана в Алмате 2) В коротки Азиатских спортивных играх бывает 11 видов 3)В олимпийских играх насчитывается 69 медалей
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