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Антонимы к словам частые,здоровый
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Антонимы к словам частые,здоровый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здоровый - слабый,частые-редкие
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