Прошу!!! Очень срочно!! Помогите пожалуйста решить!!! Очень надо!!! СРОЧНО!!! №44!!!

Алгебра
Прошу!!! Очень срочно!! Помогите пожалуйста решить!!! Очень надо!!! СРОЧНО!!! №44!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По формуле an=a1+(n-1)d находим разницу d=0.5(из второго вычитаем первый член) an=15 подставляем в формулу, которая выше, получаем: 15=1+(n-1)0.5 0.5n=15.5 n=31
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