Прошу!!! Очень срочно!! Помогите пожалуйста решить!!! Очень надо!!! СРОЧНО!!! №44!!!

Алгебра

Прошу!!! Очень срочно!! Помогите пожалуйста решить!!! Очень надо!!! СРОЧНО!!! №44!!!

Автор: Гость