Прошу!!! Очень срочно!! Помогите пожалуйста решить!!! Очень надо!!! СРОЧНО!!! №44!!!
Алгебра
Прошу!!! Очень срочно!! Помогите пожалуйста решить!!! Очень надо!!! СРОЧНО!!! №44!!!
Ответ(ы):
Гость:
По формуле an=a1+(n-1)d находим разницу d=0.5(из второго вычитаем первый член) an=15 подставляем в формулу, которая выше, получаем: 15=1+(n-1)0.5 0.5n=15.5 n=31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Английский язык
Use the infinitive with or without to. 1. I had better (not/smoke). 2. I forgot (do) my homework yesterday. 3. I heard them (come) late at ni...
Математика