Составьте таблицу видов эвакуации по различным признакам. Перечислите, что необх??димо брать с собой каждому при эвакуации.

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Составьте таблицу видов эвакуации по различным признакам. Перечислите, что необх??димо брать с собой каждому при эвакуации.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Брать с собой важные документы ( паспорт , свидетельство о рождении, медицинский полис, страховой полис ) и самое необходимое из аптечки  
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