Запиши слова в два столбика.В первый запиши слова с ударными окончаниями,во второ?? -с безударными. Кирпич...м,сердц...м,лапш...й,пшениц...й,учениц...й,овц...й,певиц...й,умниц...й,крыш...й,нож...м,свеч...й,кольц...м,конц...м
Русский язык
Запиши слова в два столбика.В первый запиши слова с ударными окончаниями,во второ?? -с безударными. Кирпич...м,сердц...м,лапш...й,пшениц...й,учениц...й,овц...й,певиц...й,умниц...й,крыш...й,нож...м,свеч...й,кольц...м,конц...м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кирпичом, лапшой, овцой, ножом, свечой, кольцом, концом. 2) Сердцем, пшеницей, ученицей, певицей, умницей, крышей.
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