Запиши слова в два столбика.В первый запиши слова с ударными окончаниями,во второ?? -с безударными. Кирпич...м,сердц...м,лапш...й,пшениц...й,учениц...й,овц...й,певиц...й,умниц...й,крыш...й,нож...м,свеч...й,кольц...м,конц...м

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Запиши слова в два столбика.В первый запиши слова с ударными окончаниями,во второ?? -с безударными. Кирпич...м,сердц...м,лапш...й,пшениц...й,учениц...й,овц...й,певиц...й,умниц...й,крыш...й,нож...м,свеч...й,кольц...м,конц...м

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