Помогите разделить уголком 7384 на 8. ПЛИСС
Математика
Помогите разделить уголком 7384 на 8. ПЛИСС
Ответ(ы):
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7384|_8 72 923 18 16 24 24 0
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