Помогите разделить уголком 7384 на 8. ПЛИСС

Математика
Помогите разделить уголком 7384 на 8. ПЛИСС
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 7384|_8  72     923    18    16      24      24        0
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