По даннаму началу допишите поговорки. Правой рукой строит... Корень учения горек... Кто хочет много знать...
Русский язык
По даннаму началу допишите поговорки. Правой рукой строит... Корень учения горек... Кто хочет много знать...
Ответ(ы):
Гость:
Правой рукой строит, а левой ломает. Корень учения горек, да плод его сладок. Кто хочет много знать, тому надо мало спать
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