Помогите решить, пожалуйста! 1) cos2x=-1; 2)10cos^2x+3cosx+1=0;
Алгебра
Помогите решить, пожалуйста! 1) cos2x=-1; 2)10cos^2x+3cosx+1=0;
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение первого 1) х=90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Русский язык
Запиши слова в два столбика.В первый запиши слова с ударными окончаниями,во второ?? -с безударными. Кирпич...м,сердц...м,лапш...й,пшениц...й,учениц...
Русский язык
По даннаму началу допишите поговорки. Правой рукой строит... Корень учения горек... Кто хочет много знать...