Произведение двух чисел больше одного из них в 2 раза и больше другого в 7 раз.Попробуй найти множитель и их произведение.
Математика
Произведение двух чисел больше одного из них в 2 раза и больше другого в 7 раз.Попробуй найти множитель и их произведение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 2 и 7. 2·7=14, где 14>2 в 7 раз и 14>7 в 2 раза.
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