Произведение двух чисел больше одного из них в 2 раза и больше другого в 7 раз.Попробуй найти множитель и их произведение.

Математика

Произведение двух чисел больше одного из них в 2 раза и больше другого в 7 раз.Попробуй найти множитель и их произведение.

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