Произведение двух чисел в 32 раза больше чем больше первого множителя Чему равен в??орой множитель
Математика
Произведение двух чисел в 32 раза больше чем больше первого множителя Чему равен в??орой множитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в 32 раза больше, чем первый множитель, то второй множитель равен числу 32 А первый множитель равен любому числу... Запись:А - первый множитель32*А - произведение двух множителейТогда:32*А / А = 32 - нашли второй множительОтвет. второй множитель равен 32
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