Произведениечисла 100 и суммы чисел 3 и 8
Математика
Произведениечисла 100 и суммы чисел 3 и 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+8=11(сумма чисел) 100*11=1100( произведение)
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