Произведите рисунок 54 своей тетради и радиусом А почему она проходит через точку B Какие из отрезков с концами в точках пересечения этих окружностей равны a b На сколько частей разбивают. плоскость две проведенные окружности п...

Геометрия

Произведите рисунок 54 своей тетради и радиусом А почему она проходит через точку B Какие из отрезков с концами в точках пересечения этих окружностей равны a b На сколько частей разбивают. плоскость две проведенные окружности постройте третью окружность с центром в точке с. ном

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