Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 30 скорость реакции возросла: а) в 27 раз; б) в 64 раза.
Химия
Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 30 скорость реакции возросла: а) в 27 раз; б) в 64 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилу Вант-Гоффа v = v0*γ^(Δt/10). Так как скорость реакции возрасла, то уравнение можно переписать так v/v0 = γ^(Δt/10) v/v0 - изменение скорости а) v/v0 = γ^(Δt/10) 27 = γ^3 3^3 = γ^3 γ = 3 б) v/v0 = γ^(Δ t/10) 64 = γ^3 4^3 = γ^3 γ = 4
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