Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 30 скорость реакции возросла: а) в 27 раз; б) в 64 раза.

Химия
Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 30 скорость реакции возросла: а) в 27 раз; б) в 64 раза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилу Вант-Гоффа v = v0*γ^(Δt/10). Так как скорость реакции возрасла, то уравнение можно переписать так v/v0 = γ^(Δt/10) v/v0 - изменение скорости  а) v/v0 =  γ^(Δt/10)      27 =  γ^3     3^3 =  γ^3      γ = 3 б) v/v0 = γ^(Δ t/10)     64 = γ^3     4^3 = γ^3     γ = 4     
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