Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 30 скорость реакции возросла: а) в 27 раз; б) в 64 раза.

Химия

Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 30 скорость реакции возросла: а) в 27 раз; б) в 64 раза.

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