С помощью закона сохранения энергии определите,какую скорость разовьет гиря,если ее сбросить с высоты 2,2км?

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Mgh = mv²/2 => v² = 2gh => v = корень(2gh) = корень(2*10 м/с² * 2200 м) ≈ 210 м/с - это без учета силы сопротивления воздуха, хотя при такой скорости ее надо бы учитывать. Fc = β * v²?