С помощью закона сохранения энергии определите,какую скорость разовьет гиря,если ее сбросить с высоты 2,2км?
Физика
С помощью закона сохранения энергии определите,какую скорость разовьет гиря,если ее сбросить с высоты 2,2км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mgh = mv²/2 => v² = 2gh => v = корень(2gh) = корень(2*10 м/с² * 2200 м) ≈ 210 м/с - это без учета силы сопротивления воздуха, хотя при такой скорости ее надо бы учитывать. Fc = β * v²?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения из слов офицер, рябина ,витязи ,суббота ,колокол, братство и питомцы . Пожалуйста!
Українська література