When me was 10 years old i loved play the piano and play the computer правильно ли составлено предложение? если нет то в чем ошибка
Английский язык
When me was 10 years old i loved play the piano and play the computer правильно ли составлено предложение? если нет то в чем ошибка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When I was 10, I liked to play the piano and play the computer. не обязательно после 10 добавлять "years old" глагол love лучше применять к людям, а к пианино подойдет like
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