Проходит ли график функции у 2х-3 через точки А(5;7) В(-1;4) С(100;197)
Алгебра
Проходит ли график функции у 2х-3 через точки А(5;7) В(-1;4) С(100;197)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что точка В не проходит, т.к если подставлять неизвестные получается 4=-4 нежели в А 7=7 в С 197=197
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