Задание 2. Какому климатическому поясу соответствует данное описание: 1) В этом климатическом поясе весь год наблюдается высокая температура и выпадает значительное количество осадков. 2) Длинная суровая зима сменяется коротк...

География

Задание 2. Какому климатическому поясу соответствует данное описание: 1) В этом климатическом поясе весь год наблюдается высокая температура и выпадает значительное количество осадков. 2) Длинная суровая зима сменяется коротким летом, связанным с приходом умеренных воздушных масс. 3) Лето очень жаркое и дождливое, зима теплая и сухая 4) Круглый год господствует суровая зима 5) В этом климатическом поясе ярко выражены 4 времени года, преобладающие ветры этих широт Западные.

Автор: Гость