Сколько времени будет падать тело с высоты 20 метров? С Решением!!!

Гость: Гость:

Если вопрос относится к падению тела на земле, то время падения определяется по формуле t=√(2*h/g), где h - высота с которой падает тело в метрах, g - ускорение свободного падения равное 9,8 м/с^2. Для данного примера t=√(40/9,8^2)=0,645...секунды. Эта формула для падения тел без учета сопротивления воздуха, а ускорение g=9,8 м/с^2 - среднее значение без учета местонахождения тела. На разных географических широтах эта величина незначительно отличается из-за вращения земли вокруг собственной оси.