ПРОШУ ЕСТЬ ЛИШЬ 7 МИНУТ НА ОТВЕТ В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 з??леных и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета

Математика

ПРОШУ ЕСТЬ ЛИШЬ 7 МИНУТ НА ОТВЕТ В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 з??леных и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета

Автор: Гость