ПРОШУ ЕСТЬ ЛИШЬ 7 МИНУТ НА ОТВЕТ В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 з??леных и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета

Математика
ПРОШУ ЕСТЬ ЛИШЬ 7 МИНУТ НА ОТВЕТ В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 з??леных и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета
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Автор: Гость
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Гость:
Надо вытащить 14+12+1=27 шаров
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