Прошу помочь с задачей: Из точки B (не пренадлежащей плосскости b (бета)) проведены к плосскости b две равные наклонные BK и BD, а так же перпендикуляр BO. Известно, что угол OBD = угол KBD = 60°. BO=2. Найти расстояние между о...

Геометрия
Прошу помочь с задачей: Из точки B (не пренадлежащей плосскости b (бета)) проведены к плосскости b две равные наклонные BK и BD, а так же перпендикуляр BO. Известно, что угол OBD = угол KBD = 60°. BO=2. Найти расстояние между основаниями наклонных. Зарание спасибо! P.S.: Ошибок в условии нет.
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