Прошу помощи в проверке сочинения. 15.3. Что такое душевные силы? Что такое душевн??е силы? Быть может, это такие качества человека, как усердие, трудолюбие, стойкость и сила воли. В тексте В. Распутина душевные силы помога...

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Прошу помощи в проверке сочинения. 15.3. Что такое душевные силы? Что такое душевн??е силы? Быть может, это такие качества человека, как усердие, трудолюбие, стойкость и сила воли. В тексте В. Распутина душевные силы помогают мальчику Сане собрать огромный урожай голубицы. Несмотря на дождливую погоду и богатый урожай, из-за которого мальчик был вынужден часто носить туда-обратно наполненные голубицей бидоны, Саня получил удовольствие от сбора ягод. Это нам говорит о его трудолюбии и упорстве. В произведении Джеймса Боуэна "Уличный кот по имени Боб" мы можем заметить, как главный герой, рассказчик, достиг успехов сначала играя на гитаре, а затем вместе с котом, они придумали несколько трюков, которые могли бы развлечь прохожих. Спустя некоторое время, на них обратили внимание журналисты, интервьюеры, а также работники типографии, которые помогли Дж. Боуэну написать книгу и вывести ее на продажу. Джеймс Боуэн и кот Боб проделали огромный и тяжелый путь, скитаясь по различным местам, в поисках работы и зарабатывая на еду развлекая людей. Этим самым, могу сказать, что душевные силы помогают человеку достичь высоких результатов и вызвать восторг у людей.

Автор: Гость