Прошу помощи в проверке сочинения. 15.3. Что такое душевные силы? Что такое душевн??е силы? Быть может, это такие качества человека, как усердие, трудолюбие, стойкость и сила воли. В тексте В. Распутина душевные силы помога...

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Прошу помощи в проверке сочинения. 15.3. Что такое душевные силы? Что такое душевн??е силы? Быть может, это такие качества человека, как усердие, трудолюбие, стойкость и сила воли. В тексте В. Распутина душевные силы помогают мальчику Сане собрать огромный урожай голубицы. Несмотря на дождливую погоду и богатый урожай, из-за которого мальчик был вынужден часто носить туда-обратно наполненные голубицей бидоны, Саня получил удовольствие от сбора ягод. Это нам говорит о его трудолюбии и упорстве. В произведении Джеймса Боуэна "Уличный кот по имени Боб" мы можем заметить, как главный герой, рассказчик, достиг успехов сначала играя на гитаре, а затем вместе с котом, они придумали несколько трюков, которые могли бы развлечь прохожих. Спустя некоторое время, на них обратили внимание журналисты, интервьюеры, а также работники типографии, которые помогли Дж. Боуэну написать книгу и вывести ее на продажу. Джеймс Боуэн и кот Боб проделали огромный и тяжелый путь, скитаясь по различным местам, в поисках работы и зарабатывая на еду развлекая людей. Этим самым, могу сказать, что душевные силы помогают человеку достичь высоких результатов и вызвать восторг у людей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душевная сила - в простонародии называется сила воли. О которой, мы все, так мало знаем. Эта душевная сила присутствует в каждом человеке, но не каждый умеет ею управлять. Но самое грозное оружие у настоящего Мага - это и есть его сила воли. В древности Магию определяли как применение воли Мага к силам Природы. Мы знаем, что кроме сил физических существуют еще и гиперфизические - отличающиеся от физических своим происхождением от живых существ. В настоящее время существование этой силы уже установлено наукой. В Индии существует класс людейй, развивших в себе при помощи долголетних упражнений способность владеть гиперфизическими силам и- эти люди называются факирами. Душевная сила - в простонародии называется  сила воли
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