Прошу! составить 5 вопросов, общий, специальный, альтернативный, разделительный, к подлежащему. вот предложение:The lion ran faster than the wind.
Английский язык
Прошу! составить 5 вопросов, общий, специальный, альтернативный, разделительный, к подлежащему. вот предложение:The lion ran faster than the wind.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did lion tun faster then the wind?Who ran faster than the wind?Why did lion run faster than the wind?
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