Проскланяйте число 825 и 301 по падежам

Гость: Гость:

И.п. восемьсот двадцать пятый Р.п. восемьсот двадцать пятого Д.п. восемьсот двадцать пятому В.п. восемьсот двадцать пятого Т.п. восемьсот двадцать пятым П.п. о восемьсот двадцать пятом И.п. триста первый Р.п. триста первого Д.п. триста первому В.п. триста первого Т.п. триста первым П.п о триста первом