ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.ПЕРЕВОД.СРОЧНО.ДАЮ 33 БАЛЛА

Гость: Гость:

1) Привет, Юра. Пишу тебе из Люксембурга. Париж был прекрасным. Было так жарко и солнечно, что мы загорали в парке. Лувр был неплох, но я не очень люблю картинные галереи. Больше всего мне понравился подъем на Эйфелеву башню. Я сделал несколько фотографий Парижа и Садов Версаля. Если фотографии получились хорошими, я пришлю тебе несколько. Люксембург-Вилль – очень интересный город. Повсюду цветы. Мы находимся/живем/остановились в хорошем старом отеле. Тут мало чем можно заняться потому что идет сильный дождь. Завтра мы отправляемся в Бонн. Надеюсь там не будет дождя. Джон. 2) Привет! Бонн холодный и влажный/сырой. Мы катались по городу в автобусе и вышли только на ланч в МакДональдс. Бонн – пре красный город с древними соборами, но он выглядит таким серым в дождь! Мы уезжаем завтра в Брюссель. Мы все скучаем по солнечному свету, который был в Париже. Надеюсь, погода скоро изменится. Джон. 3) Последний день нашей поездки. Мы возвращаемся в Лондон завтра. Солнце снова ярко светит и все намного счастливее чем в Германии. Брюссель - оживленное место. Больше всего нам понравились брюссельские пироги, которые мы ели в кафе под открытым небом. Этой ночью мы будем смотреть футбольный матч между Бельгией и Шотландией. Мы все будем болеть за Шотландию. Если она выиграет, мы устроим вечеринку с чипсами, пирогами и колой.Джон.