Докажите, что волос и ноготь не имеют ни нервов, ни кровеносных сосудов
Биология
Докажите, что волос и ноготь не имеют ни нервов, ни кровеносных сосудов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волосы и ногти не имеют ни нервов не кровеносных сосудов...т.к состоят из костной ткани
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