Симонова 3 года была пионервожатой в средней школе, 5 лет работала директором детс??ого дома, затем снова перешла на работу в школу. Занимала должность учителя географии, но в связи с тем, что полной нагрузки не было, работала ...
Право
Симонова 3 года была пионервожатой в средней школе, 5 лет работала директором детс??ого дома, затем снова перешла на работу в школу. Занимала должность учителя географии, но в связи с тем, что полной нагрузки не было, работала по совместительству в доме детского творчества(вела кружок юных краеведов). По истечении 11 лет была назначена на должность директора школы, которую занимала в течении 8 лет. Определите, имеет ли Соколова право на пенсиюза выслугу лет как работник образования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право на пенсию за выслугу лет предоставляется независимо от того, является ли учреждение образования государственным, муниципальным или частным. Вместе с тем требуется, чтобы работа имела место именно в учреждении, как это предусмотрено ст. 80 Закона от 20.11.90, предусмотренном Списком от 06.09.91. Если же она происходила в структурном подразделении учреждения, например в школе – структурном подразделении учебно-воспитательного комплекса, то в выслугу лет не засчитывается период после 31 июля 1992 г., т. е. после введения в действие Закона РФ от 10.07.92 № 3266-1 “Об образовании”, ст. 12 которого предусмотрено, что учреждения образования являются юридическими лицами. В ст. 80 Закона от определено, что пенсия за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей устанавливается при стаже не менее 25 лет. Достижения какого-либо пенсионного возраста не требуется. То есть право на пенсию может наступить в любом возрасте при наличии не менее 25 лет выслуги. Если выслуга менее 25 лет, право на пенсию не предоставляется. Выслуга лет должна быть отработана на соответствующих работах (профессиях, должностях), списки которых утверждаются Правительством РФ.
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