Реши уравнение: -0,2(-3у-0,4)-(-0,5+у)=1

Математика
Реши уравнение: -0,2(-3у-0,4)-(-0,5+у)=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,2(-3у-0,4)-(-0,5+у)=1 0,6y + 0,08 + 0,5 - y = 1 -0,4y = 1 - 0,08 - 0,5 -0,4y = 0,42 y = -1,05 Проверка: -0,2(-3(-1,05) - 0,4) - (-0,5 - 1,05) = -0,2(3,15 - 0,4) + 1,55 =                    = -0,2*2,75 + 1,55 = -0,55 + 1,55 = 1 Ответ: {-1,05}
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение? 10-v+4,3=10,7= расписать обезательно!!!!
Ответить
Окружающий мир
Отряд какого землепроходца в 1643 году отправился на поиски руды, добрался до реки Зеи, затем до Амура?
Ответить
Химия
ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Решите уравнение реакций: 1.NaCl+HNO3= 2. NaCl+HNO3=
Ответить
Математика
Как сложить два рациональных числа с одинаковыми знаками
Ответить
Русский язык
Кто такие пуночки скажите?????
Ответить