Реши уравнение: -0,2(-3у-0,4)-(-0,5+у)=1
Математика
Реши уравнение: -0,2(-3у-0,4)-(-0,5+у)=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,2(-3у-0,4)-(-0,5+у)=1 0,6y + 0,08 + 0,5 - y = 1 -0,4y = 1 - 0,08 - 0,5 -0,4y = 0,42 y = -1,05 Проверка: -0,2(-3(-1,05) - 0,4) - (-0,5 - 1,05) = -0,2(3,15 - 0,4) + 1,55 = = -0,2*2,75 + 1,55 = -0,55 + 1,55 = 1 Ответ: {-1,05}
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