Кто такие пуночки скажите?????

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Кто такие пуночки скажите?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кругополярная птица из семейства овсянковых
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