Кто такие пуночки скажите?????
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Кто такие пуночки скажите?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кругополярная птица из семейства овсянковых
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