Письмо школьника из украины школьнику из россии

Гость: Гость:

Привет. Меня зовут Петя.Я пишу тебе с добром, надеясь на взаимность. Расскажу о себе. Я живу в Киеве, занимаюсь танцами в опен арт студио, люблю играть в футбол и пеонербол. Я жду ответа от тебя, расскажи о себе, чем занимаешься.Жду... Петя, 13 лет.