Письмо школьника из украины школьнику из россии
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Письмо школьника из украины школьнику из россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. Меня зовут Петя.Я пишу тебе с добром, надеясь на взаимность. Расскажу о себе. Я живу в Киеве, занимаюсь танцами в опен арт студио, люблю играть в футбол и пеонербол. Я жду ответа от тебя, расскажи о себе, чем занимаешься.Жду... Петя, 13 лет.
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