На первой остановке из автобуса вышлю 12 человек на второй ещё 9 человек сколько че??овек было в автобусе сначала если осталось 15 человек

Математика
На первой остановке из автобуса вышлю 12 человек на второй ещё 9 человек сколько че??овек было в автобусе сначала если осталось 15 человек
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Гость:
1. 12+9=21 2. 21+15=36 Ответ всего было 36 человек
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