На первой остановке из автобуса вышлю 12 человек на второй ещё 9 человек сколько че??овек было в автобусе сначала если осталось 15 человек

Математика

На первой остановке из автобуса вышлю 12 человек на второй ещё 9 человек сколько че??овек было в автобусе сначала если осталось 15 человек

Автор: Гость