Помогите. Животные и растения Азии.

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Животный мир Азии богат - здесь живет много удивительных животных, как очень больших (такие как гигантская панда, двугорбый верблюд, индийский слон), так и совсем маленьких (здесь встречается самая маленькая летучая мышь на планете - крошечный длиннонос). Большинство этих животных уникально, т.е. встречается только в Азии. Удивителен и водный мир Азии. К примеру, в Азии у берегов Японии можно встретить гигантского паука-краба "паука бокохода", размах клешней которого достигает более 4 метров. В Азии много встречается и хищных животных. Здесь можно встретить малайского и азиатского медведя, медведя губача, дымчатого леопарда, азиатского льва, бенгальского тигра, снежного барса и др. Среди копытных животных в Азии живут сайгаки, аргали, буйволы, яки и самый большой среди козлов винторогий козел, а так же другие животные. Птицы Азии представлены павлинами, попугаями, орлами, фазанами, банкивскими петухами - предками современных кур и пр. 550 растений эндемиков, особенно на высокогорьях и скалах. Реликтовые леса сменяются луговыми участками, на которых растут дубы и грабы, встречается ясеневый лес, а в сухих районах растут ковыль, полыньи злаковые растения. В южной части Кавказских гор встречаются вечнозеленые кустарники: лавр, падуб, самшит, а между ветвями деревьев сплетают своды лианы плюща и дикий виноград.