Цинк масою 15,3 г розчинили в сульфатній кислоті масою 70 г . Який обєм газу виділився ?
Химия
Цинк масою 15,3 г розчинили в сульфатній кислоті масою 70 г . Який обєм газу виділився ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на избыток.Уравнение Zn+H2SO4=ZnSO4+H2.Находим количество вещества Zn: m/M=15.3/65=0.235 моль..Находим количество веществаH2SO4 : m/M=70/98=0,714 моль.Т.к.по уравнению вещества реагируют в соотношении 1:1, тоH2SO4 находится в избытке и расчеты делаем по тому веществу, которого меньше- по цинку. Х=15,3*22,4/65=5,273 г
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