Дано: AB ⋂ CD ⋂ EF = 0 AB ⊥ CD lt; A0E = 30° Найти: lt; C0F lt; A0E = lt; F0B (Так как углы вертикальны) lt; C0F = lt; D0E (Так как углы вертикальны)

Математика
Дано: AB ⋂ CD ⋂ EF = 0 AB ⊥ CD lt; A0E = 30° Найти: lt; C0F lt; A0E = lt; F0B (Так как углы вертикальны) lt; C0F = lt; D0E (Так как углы вертикальны)
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