А) просклоняй слова чернила, чернильница. пропусти неизвестные тебе орфограммы в ??кончаниях. б) дай характеристику согласным звукам в слове чернильница. в) вернись ко второму абзацу упр 384 найди дополнения.

Русский язык

А) просклоняй слова чернила, чернильница. пропусти неизвестные тебе орфограммы в ??кончаниях. б) дай характеристику согласным звукам в слове чернильница. в) вернись ко второму абзацу упр 384 найди дополнения.

Автор: Гость