А) просклоняй слова чернила, чернильница. пропусти неизвестные тебе орфограммы в ??кончаниях. б) дай характеристику согласным звукам в слове чернильница. в) вернись ко второму абзацу упр 384 найди дополнения.
Русский язык
А) просклоняй слова чернила, чернильница. пропусти неизвестные тебе орфограммы в ??кончаниях. б) дай характеристику согласным звукам в слове чернильница. в) вернись ко второму абзацу упр 384 найди дополнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п чернила Р.п чернил Д.п чернилам В.п чернила Т.п Чернилами П.п о чернилах _______________ И.п чернильница Р.п чернильницы Д.п чернильнице В.п чернильницу Т.п чернильницей П.п о чернильнице ___________________ Ч - глухой согл, мягкий. Р- твердый, звонкий. дальше по подобию делай
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