Вогруг меня летали комары-вокруг меня это обстоятельство или дополнение?

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Вогруг меня летали комары-вокруг меня это обстоятельство или дополнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что это обсоятельство где?-вокруг. А в дополнение должны быть вопросы косвенных падежей.
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