Написати лист полліані до тексту полліана

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Написати лист полліані до тексту полліана
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Гость:
   Дорога Полліанно!       Недавно я прочитала твір про твоє дитинство. Мені він дуже сподобався, а особливо «гра в радість», яка Тобі дуже допомагала у скрутну хвилину. Ти, напевно, її не забула і тепер вона теж виручає Тебе ? Я також почала її грати. Вона не дає мені засмучуватись.       З твору Елеонор Портер дізналась багато цікавого про Тебе. Я зрозуміла, що дуже щаслива, бо мене оточують батьки. Вони мене дуже люблять та піклуються про мене. Хочу запитати: як Тобі живеться зараз? Чи багато друзів знайшла? Як склалась доля Ненсі? Ви і надалі дружите ?       Дуже хочеться почути продовження історії. Напиши мені, будь ласка, відповідь. Я знаю, що Елеонора Портер не встигла закінчити твір. Сьогодні Ти можеш доказати мені цю історію. Гадаю, Ти така ж талановита, як і вона. Дякую. З нетерпінням чекатиму відповідь від Тебе.
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