Придумайте предложение со следующими выражениями 1) Здравствуйте.... 2)Спасибо..... 3)Привет
Русский язык
Придумайте предложение со следующими выражениями 1) Здравствуйте.... 2)Спасибо..... 3)Привет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Здравствуйте, Екатерина Ивановна. 2) Миша, спасибо за помощь. 3) Привет, Оля!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить: Кролик,Пятачок и Винни Пух ели мед. Кролик и Пятачок вдвоем съели -11 горшочков меда. Пятачок и Винни Пух - 15 горшочков м...
Литература
Алгебра