Придумайте предложение со следующими выражениями 1) Здравствуйте.... 2)Спасибо..... 3)Привет

Русский язык
Придумайте предложение со следующими выражениями 1) Здравствуйте.... 2)Спасибо..... 3)Привет
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Гость:
1) Здравствуйте, Екатерина Ивановна. 2) Миша, спасибо за помощь. 3) Привет, Оля!
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