Владимир Лютов, герой романа М.Горького «Жизнь Клима Самгина» так говорил о себе: ??Я – купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе – белая ворона, и я тебе прямо скажу: не чувствуя внутренней связи со...

Обществознание

Владимир Лютов, герой романа М.Горького «Жизнь Клима Самгина» так говорил о себе: ??Я – купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе – белая ворона, и я тебе прямо скажу: не чувствуя внутренней связи со своей средой, я иногда жалею… даже болею этим… Вот оно что! Бывает, что думаешь: лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте. Но – причаститься своей среде – не могу, может быть, потому, что сил нет, недостаточно зоологичен… Я давно уже привык думать о себе как о человеке – ни к чему… И тысячи таких же – тоже все люди ни к чему и никуда, - странное племя, не плохое, но ненужное. Беспочвенные люди…». Что это за люди, о которых говорит Лютов? Много ли их сегодня среди нас? Русская литература оставила богатую галерею героев – «лишних людей», маргиналов. Вспомните их. Почему они стали восприниматься «лишними»? Как к ним относились русские писатели?

Автор: Гость