Опишите один из случаев в своей жизни о котором в последствии вам пришлось пожеле??ь

Гость: Гость:

Однажды , я вместо того , чтобы пойти на гимнастику , пошла с подружками в кино . прошло недели две, после того , как прогуляла тренировку .И вот , как - то вечером моей маме позвонили . Это была моя тренерша, я с начала не поняла , зачем она позвонила. Через 10 минут мама зашла в мою комнату с очень грозным лицом . Я догадалась , зачем моей маме звонила тренерша . у нас был серьезный разговор . после мне пришлось извинятся перед тренером и ходит неделю на дополнительные занятие . Этот случай я запомнила на долго.