Упростите выражение на фото
Алгебра
Упростите выражение на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-24ab-(4a-3b)^2= -24ab-(16a^2-24ab+9b^2) =-24ab-16a^2+24ab-9b^2 = -(16a^2+9b^2)
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