Реши уравнение: a+ одна четвёртая = три четвёртых
Математика
Реши уравнение: a+ одна четвёртая = три четвёртых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+1/4=3/4 a=3/4-1/4 a=2/4 a=1/2 или 0,5
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